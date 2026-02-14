ミラノ・コルティナオリンピックは１３日、各地で競技が行われた。スケルトンの男子３、４回戦が１３日に行われ、４１歳の高橋弘篤（エフアシスト）は、４回の合計タイムが３分５１秒６３で２３位だった。マット・ウェストン（英）が３分４３秒３３で優勝した。現役最後となる五輪での滑りを終え、高橋は「最後の瞬間はどんな気持ちになるかと思ったが、気持ちよかった」とすがすがしい表情を浮かべた。２日間で計４本走り、