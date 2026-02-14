直木賞作家今村翔吾氏（41）が、4月に開校する山形県立新庄志誠館高等学校の校歌の作詞（作曲・名倉明子）を担当することが14日、発表された。京都府出身で、滋賀県在住の今村氏だが新庄市には深い縁がある。2017年（平29）の小説家デビュー作「羽州ぼろ鳶組」の舞台は新庄で、その縁で21年（令3）2月に「しんじょう観光大使」に就任。昨年の「新庄開府400年記念事業」では、実行委員会総合アドバイザーを務めた。作詞の依頼を二つ