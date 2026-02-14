レアル・ソシエダを率いるペッレグリーノ・マタラッツォ監督が、戦線離脱中のMF久保建英について語った。13日、スペイン紙『アス』が伝えている。今年1月に途中就任したマタラッツォ監督の下で、11日のアスレティック・ビルバオと対戦したコパ・デル・レイ（国王杯）準決勝1stレグの先勝を以て、公式戦無敗記録を『9』に伸ばすなど好調を維持しているレアル・ソシエダ。その一方で、先月19日のバルセロナ戦で重度の筋肉損傷を