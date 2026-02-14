北海道・網走保健所は2026年2月14日、網走市内の飲食店で集団食中毒が発生したと発表しました。集団食中毒が発生したのは網走市南3条西2丁目の飲食店「軽フードパブ将」です。2月3日にこの飲食店で会食した1団体26人のうち13人が5日正午ごろから下痢や発熱などの症状を訴えたということです。症状がある人の便の検査から、カンピロバクター属菌が検出され、食中毒と断定されました。このうち6人が医療機関を受診しまし