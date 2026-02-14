当該週の園田・姫路競馬を週末に振り返る【そのだ・ひめじプレーバック】が今週からスタート。ぜひ、ご期待ください。今月7日に誕生日を迎えた佐々木世麗。23歳初騎乗となった10日の1R（ダート1400メートル、10頭立て）では最低10番人気のハーラブリー（牝7＝尾原、父ラブリーデイ）で9着に終わったが、2鞍目の3R（ダート1400メートル、10頭立て）で4番人気のヒーローエフエー（牡6＝国沢利、父メイショウサムソン）で23歳初勝