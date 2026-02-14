2月11日、バレンタイン直前の東京・赤坂で開催されたTGC（東京ガールズコレクション）とTBSのコラボイベント「TBS AKASAKA COLLECTION produced by TGC」。華やかなランウェイとライブで会場は熱気に包まれた。モデルの村重杏奈やYouTuberのなごみらが登場し、同局で放送中のドラマ『未来のムスコ』からは塩野瑛久、吉村界人、天野優がスペシャルゲストとして姿を見せるなど豪華な顔ぶれがそろうなか、第1部の「ARTIST LIVE」