◆ 2年ぶりメジャー復帰なるか現地時間13日、シカゴ・ホワイトソックスがオースティン・ボス投手（33）とマイナー契約を結んだと『トレード・ルーマーズ』が報じた。招待選手としてスプリングトレーニングに参加する。ボスは2013年のドラフトでナショナルズに入団し、2018年にMLBデビューから通算207試合に登板。マリナーズ所属の2024年には自己最多の68登板で15ホールド、防御率3.69を記録した。昨季からロッテに加入するも、