Image: Tanya Vasilek/Shutterstock ただいま絶賛開催中のミラノ・コルティナ冬季オリンピック。アルプスの山々で開催されるはずの“雪の祭典”ですが、今年のシーズン序盤の降雪量は平均を下回り、変動が懸念されているため、多くの会場で人工雪に頼らざるを得ない状況になっているとThe Times of Indiaが伝えました。冬を“作る”オリンピックミラノ・コルティナ冬季オリンピックでは、大