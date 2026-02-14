「帰ってきた」――その一言に、3年という時間のすべてが込められていた。WOWOWのドラマ『ながたんと青と -いちかの料理帖-2』(20日スタート、毎週金曜23:00〜 ※第1話無料放送・配信)のクランクイン。京都の寺で再び向き合った門脇麦と作間龍斗は、まるで昨日まで同じ時間を生きていたかのように、自然と“いち日”と“周”へと戻っていった。WOWOWのドラマ『ながたんと青と -いちかの料理帖-2』(20日スタート、毎週金曜23:00〜