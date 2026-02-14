佐藤輝明の打撃を視察「去年は良かったねと言われれて嬉しかった」日米で活躍した松井秀喜氏が14日、野球日本代表「侍ジャパン」の宮崎合宿を訪問し、ナインを激励した。ひなたサンマリンスタジアムに代表のウェアを着用して登場すると、佐藤輝明内野手（阪神）の打撃を視察。佐藤はその後、「でも『去年、良かったね』って言ってもらえたので、それは嬉しかったです」と感謝した。松井氏は井端監督の要請で14日、15日に侍ジャ