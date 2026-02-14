ラクにはけるスウェットパンツは魅力的だけれど、「部屋着っぽく見えそう」と感じる人も多いかも。そんなときは、シルエットがきれいなものを選びつつ、トップスやアウターできれいめ要素を足すのが近道かも。今回は40・50代が無理なく真似できそうな、ダル着見え回避が狙えるスウェットパンツコーデをご紹介します。 きれい見え重視のストレートスウェットパンツ 【ユニクロ】「スウェットストレӦ