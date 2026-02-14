「国会議員は国民の代表ですから、”究極の社会化”が求められる世界なんです。破天荒な人から超真面目な人まで誰もが納得する容姿が求められます。やはり国民の代表として恥ずかしくない態度や服装、髪型が求められるんです。だから、少し髪が伸びただけで後援会の人に『すぐ切りなさい！』と叱られたり（笑）。10万人の有権者に名前を書いてもらった以上、大半の人に”任せられる”と思っていただかないと、預かった1票に申し訳