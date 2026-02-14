ミュンヘン安全保障会議に出席しているNATO＝北大西洋条約機構のルッテ事務総長が、「ヨーロッパがNATOを主導することになるだろう」と語りました。【映像】ルッテ事務総長「NATOはますます欧州主導になるだろう」NATOルッテ事務総長「今後数年のうちに、NATOはますます欧州主導になるだろう」NATOのルッテ事務総長は13日、こう述べる一方で「アメリカもNATOに根付いた存在であり続ける」と話しました。そのうえで「アメリカと