マッチングアプリを使って60代の男性にうその投資話を持ちかけ、およそ2200万円をだまし取ろうとしたとして受け子とみられる男が逮捕されました。【映像】連行される姜恒容疑者の様子中国籍の姜恒容疑者（21）はおととい、仲間と共謀して60代の男性から現金2250万円をだまし取ろうとした疑いがもたれています。警視庁によりますと、男性はマッチングアプリで知り合った人物からうその投資話を持ちかけられました。その後、男