【テーゼロ＝福井浩介、ミラノ＝平地一紀】今五輪を最後に除外の可能性があるノルディックスキー複合の選手や関係者らが、懸命に存続をアピールしている。男子のみ行われてきた五輪に女子も含めるよう求めた国際スキー・スノーボード連盟（ＦＩＳ）に対し、国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）は普及面を課題に挙げ、今五輪での視聴率などを見た上で今年６月に男子も含め存続可否を判断する方針を提示。選手や関係者は反発してお