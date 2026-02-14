特殊詐欺の被害から身を守るための教室が、東京・練馬区の小学校で開かれました。【映像】特殊詐欺から身を守るための教室の様子匿名・流動型犯罪グループいわゆる「トクリュウ」による被害は深刻です。警視庁によりますと都内の特殊詐欺の被害は増えていて、去年は280億円を超えて過去最悪でした。小学生の親の世代にあたる30代40代の被害は全体の2割以上です。警視庁は詐偽にあわないためのポイントを子ども達や親達に