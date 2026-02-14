衆議院選挙で自民党が圧勝しました。高市総理大臣は、「検討を加速する」と公約に掲げた、2年間の食料品消費税ゼロについて、超党派の国民会議で課題の検討を進め「少なくとも夏前には中間とりまとめを行いたい」と表明しました。高市総理は、食料品消費税ゼロ」を『給付付き税額控除』導入までの間」と位置付けており、その制度設計が、消費税減税実現の鍵を握ることになりそうです。【写真を見る】「食料品消費税ゼロ」を本格議