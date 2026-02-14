元櫻坂46で女優の菅井友香（30）が14日、都内で、写真集「たびすがい」（ワニブックス）発売記念イベントに出席した。写真集は3冊目で、グループ卒業後初。同作は沖縄・座間味島への旅を通してしる“初めての菅井友香”がテーマ。旅好きだが、同所は初訪問。「無人島にも連れ行ってもらってテンションが上がった1枚が表紙」とし、「島の美しさやまぶしさが印象的だった」という。動物好きでも有名だが、島では「にゃんこたちにもた