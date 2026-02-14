イタリアの高速道路で、現金輸送車が襲撃される瞬間がカメラにとらえられた。集団は現金輸送車を取り囲み、現金を奪うために爆破し、現場は騒然となった。さらに駆けつけた治安部隊に対し銃を発砲し、銃撃戦に発展した。その後、犯人2人は拘束されたが、共犯者についても捜査している。白昼に起きた現金輸送車“襲撃事件”イタリアの高速道路で9日に撮影されたのは、大胆な襲撃事件の一部始終だ。「見て！見て！バンが盗まれている