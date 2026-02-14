タレントのホラン千秋（37）が14日、フジテレビ系料理番組「ミキティダイニング」（土曜午前10時25分）にゲスト出演。結婚観を語った。レギュラーの藤本美貴から「願望はあるんですか？結婚だったり、彼氏とか」と質問を受けると、ホランは「願望がないわけでも、めっちゃあるわけでもないみたいな感じ」と回答。「そういう人に出会ったら別に？」と聞かれると、「うんうんうん」とうなずいた。結婚に前のめりにならない理由につい