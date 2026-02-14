整理収納アドバイザーの大森智美です。お片付けの悩みで多い「どう収納すればいいか分からない」問題。イマイチ収納がしっくりこなかったり、収納を圧迫していたりモヤモヤすることありますよね。今回はそんな「どう収納していいか分からない」アイテムを、片付けのプロである筆者宅のケースでご紹介していきます！【詳細】他の記事はこちら「旅行グッズ」はキャリーケースに年に数回しか出番がない上にかさばる旅行グッズ。特にボ