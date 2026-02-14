NiziUが、4月1日にリリースする2nd EP『GOOD GIRL BUT NOT FOR YOU』の最新アーティスト写真を公開。また、あわせてティザー映像も公開となった。 （関連：【映像あり】NiziU、純白からオールブラックのビジュアルへと変化する2nd EPティザー） 今回のビジュアルは、先んじて公開された純白の衣装とは相反する、オールブラックで統一されたクールでシックな装いに。受け身の“い