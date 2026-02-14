今回ご紹介するのは、ダイソーのシャワーボール。お風呂で体を洗う際に便利なグッズですが、実は今人気の商品のようで、ようやくゲットすることができました！お湯をかけると見た目の変化を楽しめる、楽しいギミック付き♡泡立ちが良く簡単にきめ細かい泡が作れて、見た目だけでなく使い心地も抜群ですよ。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：温度で色が変わるシャワーボール価格：￥110（税込）販売ショップ：ダイソー