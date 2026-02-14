指先のみを覆うタイプのミニミトンだと、熱いものを掴む際に怖いなと思うことがありました。そんな中、なんとダイソーでシリコーン製の大きなミトンを発見！見た目はちょっと微妙ですが、グリップ力があり、耐熱温度が高めで優秀！熱々のグラタン皿などを取り出す際に安心ですよ。気になる点はありつつ、買って正解でした！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：シリコーンオーブングローブ価格：￥330（税込）耐熱温度：230℃