女優でタレントの平愛梨が１４日、都内で行われた「『映画ドラえもん新・のび太の海底鬼岩城』完成披露試写会」に出席した。ドラえもんカラーの水色のドレスで登場。宣伝アンバサダーを務め、ムー連邦の兵士役としても声の出演もする。アニメ声優初挑戦。出演が決まり「物心ついていたときから自分が見ていた世界なので、ただただうれしくて」と笑顔。マネジャーからの報告は、４人の子どもと一緒にいた時だったといい「マ