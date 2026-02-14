ブルージェイズの日本語使いが止まらない。１４日、球団は岡本和真内野手がキャンプ地のフロリダ州に到着したことをＳＮＳで明らかにした。球団公式Ｘ（旧ツイッター）ではまず、「ＫａｚｕｍａＯｋａｍｏｔｏｈａｓａｒｒｉｖｅｄ！岡本和真が到着しました！」の文言とともに、岡本がキャンプ地施設をバックに「カズです。よろしくお願いします」と深くお辞儀する動画をアップ。「キャンプ地に着きましたので、明日か