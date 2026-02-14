タレントの平愛梨が１４日、都内で行われた「『映画ドラえもん新・のび太の海底鬼岩城』完成披露試写会」に出席した。この日がバレンタインデーであることから、ジャイアンが一緒に過ごしたいメンバーを聞くと「しずかちゃん」と回答。「すごいかわいい、喜んでくれそうなお菓子を教えてくれそう」と笑みを浮かべた。すかさずジャイアンは「そのチョコレートは俺たちにくれるの？」と追い質問。平は「それはすみません、ア