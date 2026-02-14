人気声優の上坂すみれ（34）が14日、自身のXを更新し、バレンタインを記念して男装姿の写真を投稿した。【写真】「マジのイケメンだわ！」ショート髪＆制服で男装姿の上坂すみれショートカット＆制服の組み合わせの男装で、「ハッピーバレンタインだぜ！」と写真を公開。凛々しい上坂の姿を見ることができる。これにファンは「一番のときめきを感じてしまいました。私はどうかしてしまったのでしょうか」「トラック5台分くら