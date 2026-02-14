女優平愛梨（41）が14日、都内で、「映画ドラえもん新・のび太の海底鬼岩城」（矢嶋哲生監督、27日公開）の完成試写会に出席した。同作ではゲスト声優、宣伝アンバサダーを務めている。サッカー日本代表DF長友佑都との間に4人の男児がいる平は、ゲスト声優に決まった時のことを「ただただうれしくて、子供たちと一緒にいたんですが『ママ、ドラえもん決まったんだけど』と言ったら、『ママすごい！』って。パパにも連絡したら『