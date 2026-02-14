子どもと歩道を歩いていて、前からやってくる自転車とスレスレですれ違いヒヤリとしたことのある人も多いのではないでしょうか。 2026年4月1日から、自転車の交通違反に対して「青切符（交通反則通告制度）」が導入され、従来よりも取締まりが厳しくなります。歩道走行や逆走（右側通行）などは反則金6000円と聞いて、「危険な運転が減ると助かる」と感じる人もいるでしょう。 本記事では、どういう場合が交通違反の対象