人が亡くなると発生する相続。相続をするためには、さまざまな手続きや税金などが発生します。父が亡くなり、母と息子1人という家庭で、母から「遺産は全部あげる」と言われたらどのようなことが起こるのでしょうか？ そもそも相続とは？ 相続は、人の死亡により発生します。死亡した人が所有していた、預貯金・現金・土地・建物・貴金属などすべての資産を相続人が引き継ぐことです。プラスの資産だけでなく、借金・住宅