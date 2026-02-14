多くの競馬ファンにとっての夢、それは万馬券を的中させることでしょう。運よく100万円もの高額配当を手にしたら、喜びもひとしおです。 しかし、その喜びに水を差すのが「税金」の存在です。友人から「高額配当は税務署にバレるから、ちゃんと確定申告したほうがいいよ」と忠告され、不安になった経験がある人もいるかもしれません。 「でも、これまで負けた分（ハズレ馬券）を差し引けば利益なんてゼロだし、申告しな