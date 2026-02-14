タレントのホラン千秋が１４日、「ミキティダイニング」（フジテレビ系）に出演し、自身の恋愛観を語る場面があった。結婚願望を問われたホランは「ないわけでも、めっちゃあるわけでもない感じ」と自然体。続けて「高級なバッグとかは自分が頑張って、お金を稼いで買うことができる。じゃあ彼氏を作ります、結婚しますは、こっちが努力しても向こうの責任も５０％ある。それに対して絶対欲しいとか、これがなきゃ生きていけな