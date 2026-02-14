【モデルプレス＝2026/02/14】山中柔太朗（M!LK）と高松アロハ（「高」は正式には「はしごだか」／超特急）、八重樫風雅監督が2月14日、映画『純愛上等！』公開記念舞台挨拶に登壇。リハーサルから変更されたシーンを明かした。【写真】サプライズ登場した平成のヒットアーティスト◆山中柔太朗、リハから変更されたシーンイベント中盤ではバレンタイン企画として、純愛ケーキが登場。最終仕上げとしてハートのプレートに、2人が今