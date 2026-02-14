◇プロ野球・巨人春季キャンプ第4クール1日目(14日、那覇）巨人の1軍は、那覇に移動しての春季キャンプ第4クールをスタート。練習前にはキャンプ地の近くにある沖宮で、毎年恒例となった参拝が行われました。参拝終盤には、これまた恒例の獅子舞が登場。石塚裕惺選手が頭をガブリとかまれると、後ろから見守った阿部慎之助監督もニッコリと笑みを浮かべました。リチャード選手も獅子舞の存在が気になったようで、去り際に獅子舞へ