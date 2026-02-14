昨今の急速な物価上昇を受け、年金暮らしの世帯では「家計管理が大変……」と感じている方が多いかもしれません。そんな中、節約は大事ですが、日々を楽しむのも大切なこと。そんなときは、世の中にある無料または安価なサービスで楽しみを見つけるのはどうでしょう。今回は、図書館やラジオ体操会など簡単に参加できるもの、それ以外にデジタルツールを活用したものなど8つご紹介します。老後を楽しむ無料または安価な趣味1：図書