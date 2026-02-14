言葉のピースを組み合わせて共通の「音」を導き出す「ひらがなクイズ」！今回は、毎日の習慣や便利な道具、そして少し抽象的な表現をミックスしました。空欄を埋めて、4つの言葉を完成させてください。すべての言葉がカチッとつながる快感を楽しみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。あ□□い□□ごろただ□□た□□ーヒント：帰宅したときの第一声といえば？答えを見る