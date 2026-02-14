大谷翔平はWBCでの登板“回避”…「DHは問題なく出れる」飛び出した言葉に納得の声も広がった。ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、アリゾナ州グレンデールのキャンプ施設でバッテリー組のキャンプ初日を迎えた。ブルペン入りすると初日から27球を投じた。練習後には報道陣の取材に応じた。3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向けて「チームの意向もありますし、あと僕の感覚と、そこを折り合い