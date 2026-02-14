DeNAの藤浪晋太郎投手（31）が14日に行われたロッテとの練習試合（沖縄・宜野湾）に先発し、2回を投げ2安打1失点（自責点0）という結果だった。初回の先頭・高部のボテボテの打球は捕手の前に転がって内野安打に。山本の一塁への悪送球でいきなり無死二塁のピンチを招くと、藤原と上田は連続で二ゴロに打ち取ったが、走者が進んで1点を失った。続くポランコはこの日の最速となる155キロの直球で左飛。2回は先頭の井上で中前打