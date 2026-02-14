14日の東京6R3歳未勝利戦（牝馬限定、芝1800メートル）は、フォーエバーヤングの半妹で2番人気に推されたダーリングハースト（国枝、父エピファネイア）が2番手から抜け出して初勝利。昨年6月の新馬戦（3着）以来7月半余の長期ブランク明けだったが、同日深夜に兄が出走するサウジCに勢いを付ける快走劇を見せた。管理する国枝師は「フォーエバーヤングの前座レース、勝てて良かった。以前は細かったけど、ここへ来てだいぶ良