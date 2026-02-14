副業サイトの応募者に「初期費用が必要」などとうそを言い、あわせて7億円以上をだまし取ったとみられるグループの「かけ子」の男が逮捕されました。この事件は、副業サイトに応募した女性に「副業の初期費用が必要」などとうそを言い、暗号資産165万円相当をだまし取った疑いでこれまでに10人が逮捕されたものです。警視庁は新たに、「かけ子」をしていたとして中江優大容疑者（24）を逮捕しました。中江容疑者らは、「画面共有ア