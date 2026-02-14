明治安田Ｊ１百年構想リーグの清水・京都戦の前にアイスタで１４日、トークショーが行われた。「オレフェス・タイムトラベル」と題したイベントで、清水エスパルス初代メンバーの長谷川健太さん、大榎克己さん、堀池巧さんが来場。清水出身で「三羽がらす」と呼ばれた３人が、Ｊリーグがスタートした１９９０年代の思い出を話した。清水は第１回のナビスコ杯（９２年）で準優勝。「ジェフ戦でゴールを決めて観客席にダイブした