巨人が１４日、２次キャンプ地・那覇での初日を迎えた。ドラフト１位・竹丸和幸投手（鷺宮製作所）はサインプレーに参加し、その後ブルペンで３４球の投球練習を行った。セルラースタジアムからサブグラウンドに移動すると、ランニングなどで汗を流した左腕。グラウンドでの練習を終えると、少年少女やファンから「竹丸選手〜」と黄色い声援を浴び、１０分以上丁寧にサインに応じた。キャンプ地を那覇に移しても、その人気ぶ