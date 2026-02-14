◆練習試合阪神―楽天（１４日・宜野座）阪神・才木浩人投手が先発し、１回１安打無失点でマウンドを降りた。今季初の実戦のマウンドで直球は最速１５４キロをマークし、改良中のフォークの仕上がりも上々。納得の表情を浮かべて試運転を終えた。１死から小深田に四球、入江に右前打を浴びて一、二塁。だが、黒川には２ボール２ストライクからフォークを投じて空振り三振に仕留めた。続く吉野も遊ゴロに抑え、球数は２２球。