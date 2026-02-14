【モデルプレス＝2026/02/14】作家・タレントとして活躍する宮田愛萌が2月14日、1st写真集「Lilas（読み：リラ）」（幻冬舎）刊行記念囲み取材に出席。撮影で印象に残っていることを明かした。【写真】元日向坂46メンバー、素肌輝くワンピ姿◆宮田愛萌、撮影のハプニング明かす本作の撮影地は、高校生の頃に短期留学をしたことがあるという常夏のリゾート・セブ島。「30歳になる前にきれいな体を残しておきたい」というコンセプト