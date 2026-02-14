【モデルプレス＝2026/02/14】女優の田中律子が2月13日、自身のInstagramを更新。料理教室で味噌を手作りする様子をリール動画で公開し、話題となっている。【写真】54歳女優「本格的」ひよこ豆から味噌づくりする様子◆田中律子、味噌づくりの様子を公開田中は「ここ何年かお味噌作りをしてて、ひよこ豆や、黒豆でお味噌を作ってます」「今年はまた大好きなひよこ豆でお味噌作り」とつづり、料理教室で味噌を手作りする動画を公開