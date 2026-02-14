¥â¥Ç¥ë¤ÎRIKACO¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢10Âå¤Îº¢¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ?¿Æ¤Ø¤Î»×¤¤?¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú RIKACO ¡Û80Ç¯Âå¤Î»¨»ï¼Ì¿¿¤Ï¡Ö¥Þ¥Þ¤¬Á´ÉôÀ°Íý¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¤â¤Î¡×?¿Æ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë?RIKACO¤µ¤ó¤Ï¡¢80Ç¯Âå¤Î»¨»ï¼Ì¿¿¤òÊÂ¤Ù¤ÆÆ°²è¤ò»£±Æ¤·Åê¹Æ¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï¥â¥Ç¥ë¤ò»Ï¤á¤¿º¢¡¢»ä¤¬13ºÐ¤«¤é17ºÐ°Ì¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥¯¥é¥Ã¥×¤«¤Ê¡¼¡×¤È¡¢¤Ï¤Ä¤é¤Ä¤È¤·¤¿É½¾ð¤òÊÂ¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ RIKACO¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Ê¤¯