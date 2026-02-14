Bリーグは2月14日、「B.LEAGUE モテ男No.1決定戦 2026」の結果を発表。千葉ジェッツの瀬川琉久がグランプリに選出され、10代目モテ男No.1に輝いた。 瀬川は2位の高島紳司（宇都宮ブレックス）に約2万票差をつける16万9263ポイントを獲得し1位。千葉J勢としては、2022年の大倉颯太（現アルバルク東京）、2024年の金近廉に続き、2年ぶり3度目のグランプリ受賞となった。 毎年恒例のバレンタインデー企画は、