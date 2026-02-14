ソシエダのペッレグリーノ・マタラッツォ監督が日本代表MF久保建英の負傷状況について語った。スペイン『アス』が伝えている。久保は1月18日のラ・リーガ第20節バルセロナ戦(○2-1)で左足ハムストリングを負傷。現在も離脱が続いている。マタラッツォ監督は14日の第24節レアル・マドリー戦に向けた記者会見に出席し、久保に関して「まだあと数週間ほど必要だ」と言及した。また、3月4日のコパ・デル・レイ準決勝第2戦のア