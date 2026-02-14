AIが、新曲「ラッキーアイラブユー」を2月27日に配信リリース。また、配信ジャケットおよび新ビジュアルも公開となった。 （関連：【画像あり】AI、実妹 217...NINAが手掛けた「ラッキーアイラブユー」ジャケット写真） 2026年第1弾となる本楽曲は、『キットカット』ブランドソングとして新たに書き下ろされたもの。“チャンスはキミのために巡ってくるんだ”、“忘れないで君は1人じゃない“